Real Madrid, PSG - Mercato : le dossier Pogba parti pour torpiller celui de Haaland ?

Mino Raiola devrait encore s'en mettre plein les poches l'été prochain. Le sulfureux agent italien aura en effet deux de ses plus prestigieux poulains sur le marché à la fin de la saison, Erling Haaland et Paul Pogba. Et pour chacun d'entre eux, il réclame des commissions énormes, bien loin des 10% planchers qu'impose la FIFA sur ce type de transaction ! Plus ennuyeux encore pour les clubs intéressés, notamment le Real Madrid, les deux dossiers pourraient être liés !

On s'explique : les Merengue ont fait de l'attaquant norvégien une priorité et du milieu français, en fin de contrat à Manchester United, une cible. Cela fait des années qu'ils lorgnent Pogba, Zinédine Zidane l'ayant réclamé chaque été lors de son deuxième passage. Le souci, c'est que Raiola réclame une prime à la signature pour le champion du monde et une commission pour lui. Or, Florentino Pérez, qui n'entretient pas les meilleurs rapports avec l'agent, refuse de verser de grosses sommes, lui qui préfère mettre tout son argent sur Haaland et Mbappé. Seulement, s'il ne fait pas un effort pour Pogba, Raiola pourrait ne pas en faire un pour Haaland. On peut d'ailleurs voir l'intérêt de Manchester City pour le buteur de Dortmund comme un coup de semonce de l'Italo-Néerlandais aux Merengue… Il va falloir payer ou passer son tour !

