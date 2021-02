Real Madrid, PSG – Mercato : le dossier Sergio Ramos change totalement de cap !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Souvent cité comme renfort possible du PSG cet été, Sergio Ramos (34 ans) n'a pas encore tranché concernant son avenir au Real Madrid. Plusieurs versions circulent : certains prétendent que le capitaine des Merengue et de la Roja attend toujours une offre formelle pour se décider, d'autres que l'Andalou dispose entre ses mains d'une proposition avec un salaire revu à la baisse (10%) et qu'il tarde à parapher.

Ramos – Perez, la relation s'améliore

Face à ce flot de rumeurs, ABC a donné sa version... Expliquant que Sergio Ramos serait désormais plus proche d'un nouveau bail que d'un départ et que les discussions serait désormais menées d'homme à homme et sans intermédiaire entre Florentino Perez et son capitaine. Chacun des deux camps aurait avancé ses arguments et le dialogue serait constructif.

Si l'accord est encore lointain selon le média ibérique, la situation se serait bien amélioré entre Sergio Ramos et son président. Selon la publication ibérique, Florentino Perez aurait apprécié les sacrifices de Ramos, lequel jouait sous infiltration car souffrant du ménisque depuis trois ans et souhaiterait le récompenser pour sa loyauté en lui donnant la durée de contrat voulue (deux ans).