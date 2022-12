Real Madrid, PSG - Mercato : le plus grand critique de Mbappé a retourné sa veste

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Journaliste à AS, Tomas Roncero est l'un des animateurs de la célèbre émission El Chiringuito. Supporter acharné du Real Madrid, il a longtemps cru que Kylian Mbappé allait quitter le PSG pour la Maison Blanche. Mais quand il a appris que l'attaquant allait finalement prolonger avec le club du Qatar, son sang n'a fait qu'un tour. Et il s'est lancé dans plusieurs monologues sur le plateau de l'émission pour fustiger le natif de Bondy, ses choix de carrière, son amour de l'argent, le fait qu'il serait toujours un petit joueur à cause de sa mentalité, etc.

Mais tout ça est oublié ! Après son match incroyable en finale de la Coupe du monde, Mbappé a retourné les plus sceptiques. Dont Roncero. Hier soir, toujours sur le plateau d'El Chiringuito, le journaliste a déclaré : "Mbappé, le mieux dans la vie est de savoir pardonner. Tu as tout... moins le Real Madrid. Nous t'attendons". C'est beau. Mais pas sûr que cela suffise à convaincre l'attaquant de rejoindre les Merengue en fin de saison !