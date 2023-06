Real Madrid, PSG - Mercato : le recrutement de Mbappé financé par la vente du chouchou des supporters ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Même si sa saison 2022-23 n'a pas été aussi spectaculaire que la précédente, Federico Valverde demeure l'un des chouchous du public du Real Madrid. Les supporters apprécient son état d'esprit, sa hargne, sa technique et son amour du maillot. L'Uruguayen de 24 ans, recruté en 2016, ne cesse de répéter qu'il veut faire toute sa carrière chez les Merengue. Mais cela ne tient pas qu'à lui. Et d'après le média de son pays El Nacional, la direction madrilène serait prête à écouter les offres pour son milieu de terrain polyvalent.

Liverpool, assure le média, serait prêt à proposer 90 M€ pour Valverde. Cette somme ne vous dit rien ? C'est le montant de la prime de fidélité qu'est censé toucher Kylian Mbappé s'il dispute la saison 2023-24 avec le PSG. L'attaquant, qui subit la pression de ses dirigeants pour prolonger, ne serait pas contre aller au Real Madrid dès cet été, bien au contraire, mais il veut s'y retrouver financièrement. Or, la Maison Blanche va déjà devoir payer une indemnité colossale pour l'arracher à Paris (180 à 200 M€). Elle ne peut pas se permettre, en plus, de lui verser cette prime de 90 M€. A moins de sacrifier Valverde, qui a vu Bellingham s'ajouter à son secteur de jeu déjà embouteillé (Kroos, Modric, Tchouaméni, Camavinga...)...

La fiche de Federico Valverde

Real Madrid are ready to accept a bid worth €90m from Liverpool for Federico Valverde, according to El Nacional 🤑 pic.twitter.com/i8CSbDof8j