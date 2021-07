Real Madrid, PSG - Mercato : les Merengue ont déjà tout prévu pour Mbappé

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Comme à leur habitude, les intervenants de l'émission espagnole El Chiringuito ont longuement débattu de la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. L'un d'eux a osé s'interroger sur la nécessité de dépenser dès cet été 160 M€ pour un joueur qui ne coûtera rien dans un an, mais passons… L'information principale a été donnée par le journaliste Dario Montero.

Selon lui, les dirigeants du Real Madrid ainsi que Carlo Ancelotti ont déjà tout prévu en cas d'arrivée du futur Galactique. Notamment la mise à sa disposition d'un préparateur physique particulier. Le but ? Qu'il soit opérationnel le plus rapidement possible, lui qui vient seulement de reprendre avec le PSG après avoir disputé l'Euro mais aussi qu'il exploite au maximum son formidable potentiel. Une belle attention !

🚨 "MBAPPÉ ya tiene PREPARADOR FÍSICO si llegara al Real MADRID"



‼ La INFORMACIÓN de @DarioMonteroG, ya en #JUGONES pic.twitter.com/dsYX92kUlc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 22, 2021