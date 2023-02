Real Madrid, PSG - Mercato : les plans de Mbappé contrariés par Haaland ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Actuellement blessé, Kylian Mbappé a tout le temps de plancher sur son avenir. Depuis des mois, la rumeur fait état d'un fort mécontentement envers ses dirigeants en raison de promesses non tenues l'été dernier concernant le recrutement. Il a été dit qu'il voulait partir dès janvier, puis lors de la prochaine intersaison et maintenant, qu'il attendra la fin de son contrat en 2024 car il sait que le Qatar ne le vendra pas. Quoi qu'il en soit, il veut aller voir ailleurs. Et de préférence au Real Madrid, où Florentino Pérez et les supporters l'ont détesté après son transfert avorté en mai avant de lui pardonner vu sa Coupe du monde réussie.

Seulement, les soucis de Manchester City pourraient interférer dans la vie de Mbappé, annonce Bernabeu DIgital. Le champion d'Angleterre risque des sanctions très sévères de la part de la Premier League pour avoir triché au niveau économique ces dernières années. Pep Guardiola a annoncé qu'il partirait si les accusations étaient avérées. Or, le départ du technicien espagnol ainsi qu'une éventuelle ambition revue à la baisse pourraient entraîner le départ d'Erling Haaland, autre cible de longue date de la Maison Blanche. Si tout se précipite au printemps comme c'est possible, le Real Madrid, qui cherche à recruter un attaquant vu les blessures à répétition de Benzema, pourrait faire le forcing pour le Norvégien. Et donc faire une croix sur Mbappé...