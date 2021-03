Real Madrid, PSG – Mercato : Madrid met un ultime coup de pression à Sergio Ramos

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

D'ici quelques jours, le dossier Sergio Ramos (34 ans) devrait connaître son épilogue au Real Madrid. S'il ne prolonge pas son contrat avant le début du mois d'avril alors les Merengue commenceront activement à chercher un remplaçant à leur capitaine.

D'après ABC, le Real Madrid ne fera plus évoluer son ultime proposition portant sur un contrat de deux saisons avec une réduction de salaire de 10%, faisant passer les émoluments de l'international espagnol de 12 à 10,8 M€ par an. Aucune nouvelle rencontre n'est prévue entre Florentino Perez et Sergio Ramos et la Maison blanche est désormais dans l'attente d'une réponse.

Alaba pour le remplacer, Varane prolongé ?

Si Sergio Ramos, dont le nom circule au PSG, ne prolonge pas, le Real Madrid pourrait accélérer sur le dossier de David Alaba, l'Autrichien présentant l'avantage d'être libre l'été prochain et donc de permettre un remplacement à moindre frais.

Toujours selon ABC, un éventuel refus de Sergio Ramos de prolonger pourrait avoir un impact direct sur Raphaël Varane. Un temps annoncé sur le départ, le Champion du Monde français se verrait conforté dans son rôle de patron de défense chez les Merengue et récompensé d'une prolongation de contrat.