Real Madrid, PSG – Mercato : Mbappé aurait déjà signé son pré-contrat chez les Merengue !

Si Kylian Mbappé assure officiellement être encore en réflexion pour son avenir et attend sans doute le meilleur timing pour prendre sa décision, du côté du PSG on s'accroche au rêve de voir rempiler le natif de Bondy. En conférence de presse, Mauricio Pochettino s'est même avancé sur le fait qu'il y avait « 100% de chance » que l'attaquant poursuive avec Paris avant de rétropédaler ce vendredi soir.

En Espagne, dans les médias pro-Real Madrid, on avance une toute autre information, restant très confiant sur les chances pour l'ancien Monégasque de rejoindre la Maison blanche, libre de tout contrat au 30 juin.

En Espagne, on assure que Mbappé a déjà signé

Journaliste pour Gol Tv, Siro Lopez assure même que tout est déjà ficelé et que Kylian Mbappé a signé son pré-contrat avec le Real Madrid depuis fin février – début mars. Des certitudes qui paraissent très surprenantes car cela voudrait dire que le Champion du Monde avait déjà validé son départ à Madrid avant le dénouement de la double confrontation entre les deux clubs.

Une information dont on peut douter mais qui rentre typiquement dans le jeu de dupe et d'influence que se mènent les médias des deux côtés des Pyrénées pour finir de mettre la pression sur Mbappé et son entourage.

Ce qui est sûr en revanche, c'est que le Real Madrid a bel et bien formulé sa proposition écrite au clan du Bondynois. A savoir s'il l'a validé ou non par sa signature au pied du document...

Alexandre Corboz

Rédacteur