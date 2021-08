Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé, CR7 et Pogba annoncés à Madrid, OK Corral au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

AS : « Un Real Madrid premium à coût zéro »

Selon As, le Real Madrid a changé sa stratégie au mercato pour se consacrer à un mercato à coût zéro et investir sur des joueurs en fin de contrat. Le possible retour de Cristiano Ronaldo confirmé via Carlo Ancelotti, le quotidien madrilène évoque ensuite les noms de Paul Pogba, Kylian Mbappé, Leon Goretzka ou encore Antonio Rüdiger. « Le club veut répéter sa stratégie d’avec David Alaba », soutient As.

SPORT : « Laporta contre-attaque »

Comme évoqué hier en début d’après-midi, SPORT revient sur la conférence de presse lunaire de Joan Laporta. L’actuel président du FC Barcelone a réglé ses comptes en public avec son prédécesseur Josep Maria Bartomeu suite à sa gestion calamiteuse du club catalan.

MARCA : « Que vont-elles devenir ? »

En pleine crise politique en Afghanistan, Marca se demande ce que vont devenir les sportives du pays après le retour des Talibans à la tête du régime national. Le quotidien madrilène soutient encore que Cristiano Ronaldo cherche une porte de sortie à la Juve et fait des appels du pied au PSG.

MUNDO DEPORTIVO : « OK Corral à Barcelone »

Mundo Deportivo se moque gentiment du FC Barcelone au lendemain de la prise de parole de Laporta mais met aussi en exergue les bons débuts en Liga contre la Real Sociedad (4-2). « Le Barça a affiché un bloc compact où tout le monde a eu un rôle à jouer, analyse le journal catalan. Koeman a célébré le rendement immédiat de Memphis Depay et Eric Garcia, deux de ses demandes au mercato. »

