Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé n'aurait pas oublié une petite phrase d'al-Khelaïfi

Plus les jours passent, plus on se rapproche du dénouement du feuilleton Mbappé. L'attaquant a indiqué dimanche qu'il donnerait sa réponse avant le prochain rassemblement des Bleus, prévu début juin. Pour le moment, il semble plus proche de s'engager avec le Real Madrid que de prolonger avec le PSG. Surtout que, d'après Bernabeu Digital, il n'aurait jamais digéré une déclaration de Nasser al-Khelaïfi remontant à l'été dernier.

Après son départ avorté au Real Madrid, Mbappé avait entendu le dirigeant qatari assurer qu'il ne "partirait jamais libre" chez les Merengue. D'après un membre de son entourage, l'attaquant n'a ni compris ni accepté cette déclaration. Rancunier, il aurait bien l'intention d'aller au bout de son rêve en s'engageant avec le Real, ce qui lui permettrait de prouver à al-Khelaïfi qu'il avait tort de croire que l'argent de l'émir lui permettait de briser toutes les volontés...

🚨 INFO BD 🚨



👉 Mbappé no olvida una frase de Al-Khelaïfi en su momento más duro



👉 El francés tiene claro que fichará por el Real Madrid https://t.co/n6N3zGxp1H — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) May 18, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur