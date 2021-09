PSG - Mercato : Mbappé n'est pas la seule cible du Real Madrid dans le viseur de Manchester City

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Les dirigeants de Manchester City sont partis pour entendre la même complainte jusqu'en mai prochain. Après avoir fait croire à Pep Guardiola qu'il allait pouvoir incorporer Harry Kane (puis Cristiano Ronaldo) à son escouade, ils ont dû faire machine arrière devant l'intransigeance de Tottenham. Et depuis, l'entraîneur catalan ne cesse de répéter qu'il est désavantagé dans la course au titre face à tous ces rivaux qui possèdent de vrais buteurs.

Ils ne faut donc pas s'étonner d'entendre dès à présent des sources bien placées assurer que les Citizens frapperont un grand coup l'été prochain pour s'assurer les services d'un attaquant de premier plan. C'est une façon de calmer Guardiola. Hier, nous avons l'information de Duncan Castles qui, sur The Transfer Window Podcast, a assuré que les champions d'Angleterre se lanceraient à l'assaut de Kylian Mbappé. Mais toujours dans la même émission, le journaliste a affirmé que le plan B se nommait Erling Haaland. Le Norvégien, également priorité du Barça, figure aussi sur les tablettes du Real Madrid, comme Mbappé. Ça promet une prochaine intersaison très animée !

