Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé officiellement merengue le 29 mai ?

Hier, l'émission espagnole El Chiringuito avait dépêché un envoyé spécial au Camps des Loges pour interroger Leonardo sur l'avenir de Kylian Mbappé. Questionné alors qu'il était sur le point de partir, le directeur sportif du PSG a rigolé en disant au reporter "qu'il était partout" et a démarré son véhicule. Pas de nouvelle de ce côté-là, donc. Mais ça n'a pas empêché l'émission polémique de livrer une date pour la signature du champion du monde au Real Madrid. Car oui, pour eux, il n'y a plus aucun doute, il va bien devenir merengue...

Cette date, ce serait le lendemain du dernier match de la saison, qu'il s'agisse du Real Madrid ou du PSG. Et cela pourrait être la finale de la Champions League, prévue de façon ironique à Paris (Stade de France), le 28 mai. Si les Merengue parviennent à surmonter l'obstacle Manchester City en demies, ils pourraient donc non seulement viser une 14e Champions League, la fêter aux Cibeles le lendemain et en plus s'attacher les services du joueur le plus convoité de la planète.

🚨¡#EnDirecto en #LaGradaDeRoncero68!🚨



🗣@As_TomasRoncero: "Hasta que no acabe la temporada, el Real Madrid no va a anunciar a Kylian"



🔥¡Vente! — Diario AS (@diarioas) April 19, 2022

Pour résumer Selon les dernières informations de la presse espagnole, le Real Madrid n'annoncera pas le recrutement de Kylian Mbappé (PSG) avant le dernier match de la saison. Qui pourrait être la finale de la Champions League le 28 mai...

