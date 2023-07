PSG - Mercato : Mbappé passe ses vacances avec une star du Real Madrid

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Même si beaucoup d'indices laissent à penser que Kylian Mbappé va honorer sa dernière année de contrat avec le PSG, les partisans du Real Madrid continuent d'espérer qu'il rejoindra la Maison Blanche cet été. Et ce alors que son appétit pour l'argent suscite de plus en plus d'inquiétudes chez les dirigeants merengue. Mais qu'importe car le talent du champion du monde 2018 justifie de gros sacrifices.

Hakimi et Vinicius Jr photographiés dans la même maison

Ainsi, les journalistes d'El Chiringuito, dont plusieurs sont de vrais acharnés du Real Madrid, épient le natif de Bondy sur les réseaux sociaux. Et ils ont fait une drôle de découverte hier mardi : il passe ses vacances à Miami avec Vinicius Jr ! Le Brésilien est arrivé dernièrement en Floride et s'est photographié dans une maison où Achraf Hakimi a lui-même posé. Or, le Marocain partage ses congés avec son grand ami Mbappé. Un Mbappé qui a participé à une soirée blanche dernièrement. Blanche comme...

La fiche de Kylian Mbappé

🏠La casa en cuestión



🇲🇦 Achraf Hakimi publica unas fotos en una casa...



🤔🇧🇷 El fondo, las luces, los cristales...demasiado parecido, ¿no? pic.twitter.com/5tnMZasPny — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 4, 2023

Podcast Men's Up Life