Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé pourra avoir une présentation galactique au Bernabeu

Au vu de son match contre Manchester City (2-0) hier et des photos du vestiaire postées après la rencontre, Kylian Mbappé n'a pas l'air de si mal vivre sa dernière saison au PSG. En tout cas, pas autant que ce qu'on aurait pu croire suite à ses reproches très médiatisées à l'encontre de Neymar samedi face à Montpellier (2-0). S'il veut voir le verre à moitié plein, le natif de Bondy peut même se dire que le mieux pour lui, quitte à rejoindre le Real Madrid, était d'attendre l'été prochain.

En effet, s'il est arrivé en août, non seulement le chantier du Bernabeu n'aurait pas été terminé mais en plus, il y aurait eu peu de monde dans les gradins, conséquence de la crise sanitaire. Dans un an, tout sera différent. L'enceinte sera terminée mais surtout, le public pourra à nouveau la remplir. En effet, le gouvernement espagnol a annoncé que les stades pourront à nouveau faire le plein à compter du 17 octobre. Quatre-vingt mille supporters en délire dans un Bernabeu flambant neuf par un jour d'été : Mbappé aura droit à la même présentation que son idole Cristiano Ronaldo !

