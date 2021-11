Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé toujours décidé à signer malgré Messi ou Zidane

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En début de journée, nous avions relayé des informations venues d'Espagne assurant que le Real Madrid était inquiet à l'idée de voir Zinédine Zidane débarquer au PSG. Car l'arrivée de l'entraîneur triple champion d'Europe avec les Merengue pourrait inciter Kylian Mbappé à prolonger avec le club de la capitale, surtout qu'il s'entend de mieux en mieux avec Lionel Messi et Neymar.

Mais ce soir, Marca est catégorique : non, Kylian Mbappé ne reviendra pas sur sa décision. Au 1er janvier 2022, il pourra signer un pré-contrat avec le Real Madrid. Il pense toujours que sa progression passe par le club le plus titré du continent, que son projet sportif y est plus important. Le quotidien espagnol félicite également le natif de Bondy pour sa capacité à supporter la pression mise par le club de la capitale pour qu'il ne parte pas gratuitement.

