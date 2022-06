Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé, Zidane, Haaland... Pérez lâche plusieurs bombes !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

L’échec Kylian Mbappé :

« On a compris qu’il avait changé lorsqu’il a refusé de participer à un acte de promotion avec l’équipe de France. Le football est un sport collectif, personne ne peut la jouer solo. Ce n’est pas un chanteur ou un acteur de cinéma. Il y a eu aussi une série de choses, le fait qu’on lui ait offert le leadership de la gestion du club, etc... Je me suis alors dit : ‘Il n’est pas le Mbappé que je voulais recruter, c’est un autre. Il a dû changer de rêve.’ Après, il ne m’a pas trahi, je pense juste qu’il a reçu des pressions politiques et économiques. C’est cela qui l’a le plus affecté. Personne n’aurait pu supporter tout cela. Mais je suis tranquille, moi. La vie continue. »

Zidane vers le PSG :

« Zidane prochain entraîneur du Paris Saint-Germain ? C’est un homme du Real Madrid et de la sélection française... mais il peut changer d’opinion. Tout le monde peut changer d’opinion dans le football. »

Haaland à Manchester City :

« Erling Haaland était incompatible avec Karim Benzema, qui est le meilleur attaquant du monde. Nous n’allions quand même pas le recruter pour le laisser sur le banc de touche. Vinicius ? Il a toujours dit qu’il voulait rester au Real Madrid. Nous allons le prolonger le plus rapidement possible. Je le vois comme un futur Ballon d’Or même si le prochain me semble destiné à Benzema. »

💣"Este NO es el MBAPPÉ que YO QUERÍA TRAER"💣



🔥"Ha debido de CAMBIAR de SUEÑO"🔥



🌟¡FLORENTINO, más contundente que nunca en #ChiringuitoFlorentino! pic.twitter.com/6gk00RP9uk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2022

Pour résumer Invité de l’émission El Chiringuito mercredi soir, Florentino Pérez était très attendu et n’a pas déçu en évoquant plusieurs sujets qui ont fait et font l’actualité du football mondial. Voici la première partie de cette interview XXL.

Bastien Aubert

Rédacteur