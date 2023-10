Real Madrid, PSG - Mercato : Mourinho, un obstacle pour Mbappé à Madrid ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Actuellement au Real Madrid, l'identité du futur entraîneur occupe quasiment autant de place que l'arrivée de Kylian Mbappé en juin. La Maison Blanche aurait pour priorité de prolonger Carlo Ancelotti, qui a réfuté tout accord avec la Fédération brésilienne pour reprendre la Seleçao. L'Italien serait ouvert à la possibilité d'enchaîner une quatrième saison sur le banc merengue. Mais si jamais il changeait d'avis ou si les résultats en 2023-24 n'étaient finalement pas à la hauteur des attentes, plusieurs plans B ont fuité.

Florentino Pérez est un grand fan de José Mourinho

Zinédine Zidane et Xabi Alonso en font partie. Mais l'animateur d'El Chiringuito, Josep Pedrerol, a aussi avant le nom de José Mourinho ! Le Portugais ne prolongera pas à la Roma en juin et sera donc libre de tout contrat. Florentino Pérez l'adore mais ce n'est pas forcément le cas des autres dirigeants, des supporters et des médias. Surtout, cela pourrait avoir un impact sur la décision de Kylian Mbappé de venir à Madrid. On ne peut pas dire que le Special One et le natif de Bondy partagent les mêmes opinions footballistiques, sans compter que le Mou a souvent des problèmes avec les gros caractères de ses équipes. Les supporters madrilènes doivent espérer qu'Ancelotti acceptera de prolonger l'aventure...

🙏 El Madrid quiere que Ancelotti siga mucho tiempo en el Madrid.



👀 ¿Pero cuál sería el plan B? ¿Zidane? Ojo, Mourinho queda libre en junio. pic.twitter.com/ENCz1jnZW1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 18, 2023

