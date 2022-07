Real Madrid, PSG - Mercato : Neymar offert aux Merengue ? La réponse est claire !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Après cinq années d'écarts en dehors du terrain, d'hygiène peu professionnelle et de déceptions sur les terrains, notamment en Champions League, Neymar a fini par lasser le Qatar. Qui ne veut plus entendre parler de lui et le pousse vers la sortie. Newcastle est intéressé mais pas le Brésilien. Chelsea, c'est déjà un peu mieux puisqu'il y a Thiago Silva, Thomas Tuchel et un cadre de vie intéressant. L'AC Milan est aussi sur le coup. Le Ney se verrait bien revenir à Barcelone mais pas sûr que les Blaugrana aient les moyens ou l'envie.

Reste une possibilité, qui a circulé sur les réseaux sociaux : le Real Madrid. Entre Neymar et les Merengue, c'est un vieux flirt qui ne s'est jamais concrétisé. L'union est-elle possible cet été ? La réponse, le site Bernabeu Digital l'a apportée via un édito cinglant et elle est clairement négative. Pas question de recruter un joueur avec une telle réputation, pas question de négocier avec le PSG, pas question de ramener "une pomme pourrie dans le vestiaire". Neymar a certes énormément de talent mais encore plus de contreparties. Les champions d'Europe ont montré qu'ils pouvaient largement gagner sans lui, ils comptent bien continuer ainsi...

¿Neymar al Real Madrid? No, gracias. Ni aunque nos pague el PSG https://t.co/BaU6QE7r7p — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) July 1, 2022

Pour résumer Poussé vers la sortie par le PSG, Neymar (30 ans) intéressé Chelsea, Newcastle, l'AC Milan, éventuellement le FC Barcelone. Et le Real Madrid, où il a failli plus jeune ? La rumeur a circulé sur les réseaux sociaux mais, chez les Merengue, personne n'en veut, même gratuitement !

