Real Madrid, PSG - Mercato : ni Zidane, ni Raul, Mbappé connait son possible futur coach !

Qu'il l'ait déjà annoncé à ses joueurs ou qu'il attende le verdict définitif de la saison afin de ne pas les déstabiliser dans la course au titre, Zinédine Zidane semble bien parti pour ne plus être l'entraîneur du Real Madrid à partir de juillet. Trop de critiques, trop de couleurs avalées, comme la non-prolongation de Sergio Ramos. Pour la deuxième fois en trois ans, le Français va lâcher son poste et peut-être prendre la direction de la Juventus Turin.

Mais, qu’on se le dise, Florentino Pérez n’a pas l’intention de pleurer son départ comme en 2018. Le président du Real Madrid se serait même déjà atteler à la lourde tâche consistant à lui trouver un successeur à la hauteur. Des médias espagnols ont parié sur Raul, qui présent le même profil que Zidane lorsqu’il a été nommé la première fois en janvier 2016 (relativement jeune, légende du club, coach de la réserve, etc).

Mais Pérez voudrait un grand nom plutôt qu’un débutant. C’est pour cela qu’il aurait pris contact avec Massimiliano Allegri, dans l’attente depuis deux ans et son départ de la Juventus d’une proposition à la hauteur de ses attentes. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le premier contact entre Allegri et Pérez aurait été excellent. Le technicien toscan aurait donné son accord pour une arrivée et se montrerait enthousiaste. On peut d'ailleurs se demander si le président du Real Madrid n'a pas privilégié l'option d'un grand nom comme garantie d'un projet sportif de choix à présenter aux futures recrues, type Kylian Mbappé…

Real Madrid president Perez called Allegri three years ago. Allegri turned the offer down because he had an agreement with Juventus to stay.



Now Allegri is available, there’ve been direct contacts and he’d accept Real Madrid job.



There are three names in the list - Raúl too.