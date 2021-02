Real Madrid, PSG - Mercato : nouveau rebondissement de taille dans le dossier Ramos !

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

En fin de contrat au 30 juin prochain, Sergio Ramos (34 ans) prolongera-t-il son contrat au Real Madrid ? Au club depuis presque 15 ans, l'Andalou souffle le chaud et le froid dans les discussions directes qu'il mène avec Florentino Perez. Alors qu'on évoquait un rapprochement ces dernières semaines avec un salaire minoré de 10% et un contrat de deux ans, il semblerait que Ramos a changé d'avis.

Sergio Ramos refuse de baisser son salaire

En effet, selon Josep Pedrerol, présentateur phare de l'émission « El Chiringuito TV » et supporter du Real Madrid, Sergio Ramos refuserait finalement de baisser son salaire de 12 M€ net par an et attend une meilleure proposition de sa direction pour rempiler.

Cette situation figée et le fait que Ramos continue de jouer la montre est plutôt une bonne nouvelle pour ses principaux courtisans. Pour l'instant, le capitaine de la Roja et des Merengue n'écoute pas les déclarations d'intérêts d'autres clubs, désireux de privilégier son Real Madrid. Cela pourrait rapidement changer... Reste à savoir si le PSG, souvent cité comme destination possible, se manifestera réellement ?