Real Madrid, PSG - Mercato : nouveau rebondissement pour Zidane et Ramos !

Il n’y a pas que Kylian Mbappé dans la vie du Real Madrid. Loin de là. Si l’avenir de l’attaquant du PSG est toujours au centre des discussions liées au mercato, il dépendrait directement de celui de Zinédine Zidane. Or, l’actuel entraîneur des Merengue n’a jamais dit qu’il quitterait la Casa Blanca, où il est sous contrat jusqu’en juin 2022.

De plus, le journaliste Josep Pedrerol assure que Massimiliano Allegri a « peu de chances de venir au Real Madrid à l’intersaison » et ne s’est d’ailleurs « pas entretenu avec Florentino Pérez à ce sujet. » Autre dossier en stand by au Real Madrid : Sergio Ramos. Si certaines sources font état d’un rapprochement avec le PSG, le défenseur central (35 ans) serait encore loin d’avoir quitté le nid.

Ramos a envie de rester au Real Madrid

L’arrivée annoncée de David Alaba (pour cinq ans) ne changerait rien au problème. « Ramos fait savoir auprès de son entourage qu’il a de plus en plus envie de rester », a glissé le journaliste Paco Garcia Caridad sur le plateau d’El Chiringuito.