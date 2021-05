Real Madrid, PSG - Mercato : nouvel appel du pied de Mbappé aux Merengue

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis plusieurs mois, et a priori jusqu'à ce qu'il rende officielle sa décision concernant son avenir, Kylian Mbappé verra chacun de ses gestes épiés. Et interprétés. Par exemple, mercredi soir à Montpellier (2-2, 6 t.a.b. à 5) en Coupe de France, le natif de Bondy s'est précipité dans les bras de Mauricio Pochettino après son deuxième but. Les observateurs ont noté qu'il n'avait fait ça avec aucun autre entraîneur du PSG et ont cru y voir sa volonté de continuer à travailler avec l'Argentin, donc de prolonger.

Il a liké le message de Benzema

Mais dès le lendemain, le champion du monde a envoyé un autre signal, en direction du Real Madrid celui-là ! Il a en effet tout simplement liké le post Instagram de Karim Benzema après la large victoire des Merengue à Grenade (4-1) qui leur permet de rêver encore du titre de champion d'Espagne à deux journées de la fin.

Alors, bien sûr, ce n'est pas parce qu'il a mis un message sur les réseaux sociaux que Kylian Mbappé va signer au Real Madrid. Mais on notera, par exemple, qu'il n'a pas félicité Liverpool pour son succès dans le Derby of England à Old Trafford (4-2) le même soir, alors que les Reds sont aussi des prétendants à son transfert. Tout comme il n'a rien dit à propos du titre de champion de Manchester City, autre courtisan, même si ça aurait pu être mal pris vu que les hommes de Pep Guardiola ont éliminé le PSG de la Champions League. Mais comme chacun de ses gestes est épié, celui en direction du Real Madrid a donc été bien enregistré…