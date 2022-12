Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez a déniché le nouveau Messi en Argentine !

Les joueurs nés en 2006 ont la cote ! La semaine passée, le Real Madrid a sorti le chéquier pour signer le crack brésilien, Endrick. Les Merengues ont déboursé 60 millions d’euros pour le joueur qui fera son apparition pour sa majorité en 2024. Selon les informations de Marca, la Casa Blanca surveille un jeune joueur surnommé le « nouveau Messi » en Argentine…

Le Real Madrid pourrait bientôt passer à l’offensif pour signer l’attaquant du CA Vélez Sarsfield Gianluca Prestianni. À 16 ans, c’est un des grands espoirs du futur de l’Albiceleste. En mai dernier, le natif de Buenos Aires a marqué les esprits en débutant en Copa Libertadores contre Estudiantes. À cette occasion, Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Vélez Sarsfield à porter ce maillot.

Cette saison, il a participé à 5 matchs dans le championnat argentin. Selon le quotidien sportif espagnol, son agent Rolando Zarate, qui est un ancien joueur du Real Madrid, s'est d'ailleurs rendu déjà quelques fois à Madrid pour discuter avec les dirigeants des Merengues. Un dossier à surveiller de très près…

Argentina under 17s currently in action against Uruguay and Vélez wonder boy Gianluca Prestianni has Los Pibes ahead. He’s going to be a star ⭐️ pic.twitter.com/RDfBU770Ch