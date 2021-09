Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez a rassemblé un trésor de guerre pour Mbappé

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Désireux de relancer un projet Galactique au Real Madrid, Florentino Perez se prépare déjà depuis quelques temps à faire quelques gros coups de fusils sur le Mercato et il n'est un secret pour personne que Kylian Mbappé (PSG) doit être le joyau de sa couronne.

Si la période Covid n'était pas propice aux économies, la Maison blanche est quand même parvenue à se démarquer de la concurrence au travers de sa gestion très rigoureuse. Un gestion saluée au plus haut niveau de la Liga. Directeur général du championnat espagnol, José Guerra a loué dans AS la gestion du Real Madrid, lequel peut grimper à 739 M€ de masse salariale sans contrevenir aux nouvelles règlementations en vigueur. Une gestion aux antipodes de celle du FC Barcelone.

La Liga salue la gestion rigoureuse du Real Madrid

« La gestion financière que le Real Madrid a faite pendant la pandémie a été excellente. Si l'on ajoute les résultats obtenus en 19-20 et 20-21, le bénéfice était d'un million d'euros. Ils ont réussi à équilibrer les dépenses et les revenus pour éviter les pertes. Cela a été une gestion économique exemplaire en mettant l'accent sur la fixation d'une situation à court terme pour avoir de la force à moyen et long terme (...) Madrid n'avait jamais utilisé cette capacité salariale, mais maintenant ils l'ont disponible au cas où ils auraient des opportunités sur le marché », note José Guerra.

Pour lui, le club merengue n'aura aucun problème à inclure Kylian Mbappé dans son effectif, même s'il y avait eu un gros transfert à payer et un salaire XXL : « Madrid n'aurait eu aucun problème, ils étaient prêts à l'inscrire. S'il n'utilise pas toute sa limite cette saison, il pourra l'utiliser lors de campagnes futures ou pour que ces joueurs arrivent. » De telles déclarations ne vont pas rassurer l'émir du Qatar au sujet d'une prolongation du crack parisien.

Revista de prensa del 30 de septiembre https://t.co/4uHrjTDY8r — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) September 30, 2021