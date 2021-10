Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez a trouvé une arme fatale pour finaliser Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Florentino Pérez prêt à tout pour refonder une équipe de galactiques. Le Président du Real Madrid qui selon diverses sources serait prêt à signer Kylian Mbappé et même Erling Haaland l’été prochain, aurait pour ambition de recruter d’abord Michael Edwards, directeur sportif de Liverpool selon les informations de The Sun.

Et pour cause, l’actuel dirigeant des Reds a la réputation d’être un redoutable négociateur. A l’origine de la venue de Virgil Van Dijk ou encore Mohamed Salah notamment, cette fois c’est pour le Real Madrid qu’il pourrait jouer de ses talents. Il pourrait être à la tête des négociations pour recruter Haaland, Mbappé et même un nouveau coach si Carlo Ancelotti ne convainc pas cette saison rapporte le média anglais. Un intérêt qui tombe alors que Michael Edwards voit son contrat arriver à échéance en juin prochain. Affaire à suivre mais l’été 2022 pourrait être un mercato tout aussi fou que 2021…

