Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez affiche sa confiance dans le dossier Mbappé

Que fera Kylian Mbappé l'été prochain ? C'est la question que toute la planète football se pose. En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant français pourrait enfin rejoindre librement le Real Madrid. Mais une prolongation au PSG ne serait pas à exclure.

Du côté de la Maison Blanche, on serait optimiste. En effet, selon les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, le président des Merengue, Florentino Pérez, qui rêve de recruter le natif de Bondy depuis maintenant plusieurs années, serait confiant que Kylian Mbappé devienne un joueur du Real Madrid l'été prochain.

🚨Real Madrid president Florentino Pérez is confident Kylian Mbappe will be a Real Madrid player next season.

🇫🇷 🔵 #PSG ⚪ #HalaMadridpic.twitter.com/TT1DmTuFgX