Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez aurait enfin la solution pour Mbappé et Haaland !

Florentino Pérez plie mais ne rompt pas. Attaqué de toutes parts depuis le début du Florentinogate, le président du Real Madrid tient la barre et tente de vendre du rêve aux supporters au sujet du mercato. Selon As, Pérez a tellement bien défraichi le terrain qu’il pourrait bien trouver les fonds nécessaires pour recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland !

Si l’attaquant norvégien a hâte de travailler avec Marco Rose au Borussia Dortmund, le quotidien madrilène estime que le transfert de Raphaël Varane à Manchester United pourrait rapporter environ 50 millions d’euros au Real Madrid. Dans les caisses, cet argent - même si Radio Marca affirme le contraire ce lundi - serait directement réinjecté pour recruter les deux stars.

Vinicius et Varane à MU ?

« MU est conscient que le Real Madrid a besoin d’argent frais pour faire face au renouveau galactique imposé par Mbappé et Haaland », fait observer le journaliste Marco Ruiz. C’est dans cette logique qu’il pourrait se montrer intéressé par Vinicius Junior.

Toujours d’après As, le Real Madrid serait partant pour prêter l’ailier brésilien aux Red Devils avec une option d’achat de 60 millions d’euros. Rien n’est encore acté mais les deux clubs semblent se rapprocher pour faire avancer les desseins de chacun d’entre eux. Et puisque Mbappé n’a de son côté pas encore prolongé au PSG...

