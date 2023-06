Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez ferme la porte à Mbappé pour cet été !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Pérez a assuré que non ! Aux supporters, le dirigeant a expliqué que l'attaquant de l'Espanyol signerait son contrat la semaine prochaine, quand il aura été libéré par sa sélection, et qu'il s'agira du seul renfort dans le compartiment offensif. Lui et Rodrygo se partageront donc la succession de Karim Benzema. On n'est pas obligé de croire Florentino Pérez, qui ne veut froisser personne, et surtout pas le Qatar, dans le dossier Mbappé. Surtout que le président du Real tient à avoir une équipe majestueuse pour l'inauguration du nouveau Bernabeu en décembre...

Les résultats du Real Madrid en 2022-23

Florentino Pérez answering to Madrid fans confirms that Joselu will sign next week — deal is done, signed and sealed on loan with buy option clause. ⚪️🤝🏻



Real Madrid president also says that this is gonna be their last signing for this summer. pic.twitter.com/baqkAdn3pW