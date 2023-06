Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez prêt à attendre Mbappé jusqu'à la fin août ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Ce mercredi, Marca fait sa Une sur le fait que le Real Madrid a décidé de ne pas attribuer le n°9 pour le moment. Le nouvel arrivant, Joselu, aurait pourtant pu y prétendre mais le numéro que portait Karim Benzema devrait revenir à Kylian Mbappé. Peut-être dès cet été mais plus sûrement la saison prochaine. En tout cas, Florentino Pérez est prêt à se montrer très patient pour le natif de Bondy, comme l'explique Bernabeu Digital.

Attendre Mbappé jusqu'au bout mais avoir un plan B

En effet, le président merengue serait décidé à attendre la toute fin du marché estival avant de recruter un autre buteur pour mettre en concurrence avec Joselu. Il veut d'abord voir si Mbappé ne va pas forcer sa sortie du PSG dès cet été, par exemple pour des promesses de recrutement non tenues (comme lors de la dernière intersaison) ou parce que le niveau de l'équipe n'est pas celui attendu, surtout si Neymar part en plus de Lionel Messi. L'idée serait de garder un attaquant sous le coude et d'actionner son recrutement dans la dernière ligne droite du mercato si le PSG ne lâche pas son attaquant ou si ce dernier tient réellement à faire une dernière saison à Paris.

🧐"El #RealMadrid hará un fichaje más, pero #Mbappé lo condiciona todo"



🐢El futbolista francés es la clave para que el conjunto blanco se mueva en el mercado este verano para reforzar su delanterahttps://t.co/GH1M9oQ0PS — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) June 21, 2023

Le Real Madrid a décidé de ne pas attribuer le maillot n°9 à Joselu car il tient à le confier à Kylian Mbappé. Et il serait prêt à attendre jusqu'à la toute fin du marché estival que le natif de Bondy se décide à quitter le PSG.

