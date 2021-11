Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez reçoit un coup de pression inattendu avec Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le Real Madrid a fait le job hier soir contre le Shakhtar Donetsk. Grâce à deux buts de Karim Benzema, les Merengue ont fait un grand pas vers la qualification (une victoire lors des deux derniers matches et ce sera bon), tout en inscrivant le 1000e but du club en Champions, évidemment un record absolu pour l'épreuve. Mais il en faudrait plus pour rassasier les très exigeants supporters madrilènes. Ce plus a un nom : Kylian Mbappé.

La célèbre émission El Chiringuito a d'ailleurs dévoilé des images d'une scène s'étant produite à la fin du match contre le Shakhtar. Le président du Real, Florentino Pérez, est à l'intérieur d'une berline, arrêtée à un feu rouge. Quatre supporters s'approchent du véhicule et, les mains jointes comme pour supplier, ils lui disent "Florentino, ramène-nous Mbappé !". Une phrase répétée à de très nombreuses reprises, jusqu'à ce que le feu passe au vert, et qui prouve à quel point le natif de Bondy est attendu comme le messie du côté du Bernabeu.

🗣️🗣️🗣️"¡FLORENTINO, FICHA a MBAPPÉ!"



👀⚪️Los aficionados del REAL MADRID piden al presidente la llegada del francés tras el partido ante el Shakhtar.



¡Atento a la imagen que ha captado @EduAguirre7 en #ChiringuitoMadrid! pic.twitter.com/uDHVmt2joN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 4, 2021