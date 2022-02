Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez va se venger d'al-Khelaïfi en chipant un autre Parisien que Mbappé

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Hier soir, avant le coup d'envoi de PSG-Real Madrid (1-0), Nasser al-Khelaïfi a admis que les relations entre son club et les Merengue étaient des plus fraîches. Selon le Qatari, c'est à cause du projet de Super League soutenu par Florentino Pérez alors que lui est à fond derrière la réforme de la Champions League, en tant que président de l'association des clubs européens. Mais il est évident que le dossier Kylian Mbappé est à l'origine de la brouille entre les deux hommes, qui se respectaient autrefois.

Les choses pourraient empirer pendant l'été, et pas seulement parce que le natif de Bondy a de grandes chances de devenir merengue. En effet, selon The Independent, Mauricio Pochettino serait dans le viseur madrilène. Pérez serait en effet particulièrement déçu par le niveau de jeu de son équipe ces dernières semaines. Et la défaite au Parc mardi soir n'a certainement pas arrangé les choses, vu comment le PSG a dominé. Selon lui, l'Argentin aurait les épaules pour prendre la relève de l'Italien. Mbappé, qui apprécie Pochettino, verrait certainement d'un bon œil cette arrivée...

🛑 | Florentino Perez voit en Mauricio Pochettino 🇦🇷 une cible prioritaire en cas de départ de Carlo Ancelotti 🇮🇹 du Real Madrid



📲 @Independent #PSG pic.twitter.com/kqmWgeRHnT — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 16, 2022