Real Madrid, PSG – Mercato : Pochettino annoncé dans un nouveau club

Depuis son départ de Tottenham il y a tout juste un an, six mois après avoir atteint la finale de la Ligue des champions, le nom de Mauricio Pochettino est régulièrement cité, notamment du côté du PSG, du Real Madrid et de Manchester United. Il avait même été question de l'OM l'été dernier quand l'avenir d'André Villas-Boas était incertain.

Bilbao le convoite

Plus récemment, c'est MU et l'AS Rome qui auraient sondé l'Argentin. Mais une autre piste se détacherait à présent. Selon Marca, Pochettino est une option sérieusement étudiée par l'Athletic Bilbao où l'avenir du coach actuel Gaizka Garitano est incertain. Pochettino serait en balance avec Ernesto Valverde, ancien coach emblématique du club basque, et de Marcelino García Toral.