Real Madrid, PSG - Mercato : pourquoi les Merengue privilégient Mbappé à Haaland

L'été prochain, le Real Madrid rêve de s'offrir un duo de rêve avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais cette double arrivée n'est pas sans poser des problèmes, notamment parce que le Norvégien prendrait la place d'un Karim Benzema en très grande forme. Ou encore qu'il veut être la tête de pont du projet de son futur club, ce qu'il ne sera pas à Madrid. Du coup, le Real privilégierait Mbappé à Haaland. Le journaliste de Canal+ Karim Bennani a expliqué pourquoi en comparant les deux joueurs.

« Si je pense qu’Haaland et Mbappé vont jouer ensemble la saison prochaine ? Non, pas sûr. Pas sûr du tout, même ! Mais Mbappé est selon moi le joueur le plus impressionnant des deux, et je vais aller très vite sur son cas avec deux arguments. Le premier : au PSG, il est le patron alors qu’il joue avec deux des meilleurs attaquants du monde, Messi et Neymar. Ensuite, en équipe de France, il est aussi le patron alors qu’il y a deux des meilleurs attaquants au monde qui évoluent à ses côtés, qui sont Griezmann et Benzema… Voilà, c’est tout ! » Une démonstration courte mais effectivement imparable !