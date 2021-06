Real Madrid, PSG - Mercato : première mesure forte d’Ancelotti, Mbappé agacé par Al-Khelaïfi ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

SPORT : « Champions »

SPORT se délecte du sacre du FC Barcelone (en section basket) devant le Real Madrid (92-73) et revient sur le doublé de Cristiano Ronaldo avec le Portugal (3-0 contre la Hongrie) et les débuts réussis de la France (1-0 contre l’Allemagne) à l’Euro.

MUNDO DEPORTIVO : « Doublé »

Mundo Deportivo ne passe pas non plus à côté du sacre du FC Barcelone devant le Real Madrid. Il s’agit du 19e titre du club catalan et le premier depuis sept longues années. « La France frappe en premier », observe également le quotidien catalan à propos du succès des Bleus hier à Munich.

AS : « Le Monsieur de l’Euro »

AS rend hommage à Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé hier et désormais meilleur buteur de l’Histoire de l’Euro. Le quotidien madrilène évoque par ailleurs l’avenir de Kylian Mbappé. « Il a tendu la corde au PSG et se montre agacé par Nasser Al-Khelaïfi », notent nos confrères en référence à la dernière sortie médiatique du dirigeant qatarien.

MARCA : « Ancelotti rafraîchit le Real Madrid »

Marca se concentre sur les premiers pas de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Le nouvel entraîneur merengue se serait entretenu avec Antonio Pintus en Sardaigne pour poser les bases de la saison à venir. Le premier objectif est clair : doubler la préparation physique pour faire chuter le nombre de blessures.