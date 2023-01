Real Madrid, PSG - Mercato : prix dissuasif, prise de parole... le dossier Mbappé se complique encore !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Hier, nous avons relayé l'information du média The Athletic concernant le prix réclamé par le PSG l'été dernier à Liverpool pour le transfert de Kylian Mbappé : 400 M€. L'attaquant venait alors de prolonger de deux ans dans la capitale et n'était pas encore fâché que ses dirigeants n'aient pas tenu leurs promesses en matière de recrutement. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Mais pas le tarif fixé par le club de la capitale pour sa superstar. En effet, The Athletic est catégorique : le PSG, qui n'a aucune intention de vendre Mbappé, refusera toute négociation si la somme proposée n'est pas de 400 M€.

Et cela n'a évidemment pas échappé au Real Madrid, qui a fait du Français une priorité de la prochaine intersaison avec Jude Bellingham. Selon Bernabeu Digital, Florentino Pérez emploie la même méthode que depuis ses débuts à la présidence de la Maison Blanche il y a 23 ans : il veut que sa cible, donc Mbappé, fasse connaître publiquement ses intentions. A partir de là, il pourra négocier à la baisse l'indemnité réclamée. Mais tant que l'attaquant se murera dans le silence concernant son avenir, les Merengue ne bougeront pas. Il est donc fort probable que la situation reste bloquée pendant très longtemps. Un peu comme au printemps dernier...