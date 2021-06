Real Madrid, PSG - Mercato : Ramos affiche un regret et déjà planifié son retour au Real !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce jeudi 17 juin 2021 marque un virage dans l’histoire du Real Madrid. Avec le départ de Sergio Ramos, c’est une légende qui s’en va. Pour commenter cette décisision, c’est tout d’abord Florentino Pérez qui s’est présenté devant la presse avec le visage fermé.

« Comme président du Real Madrid, c’est un jour très triste. Nous avons passé tellement d’années ensemble, a-t-il déclaré. Tu as tracé une trajectoire spectaculaire. Je suis extrêmement fier, tu es une référence et l’une des grandes légendes du Real Madrid. Tu as été un capitaine emblématique. Les Madridistas te porteront toujours dans leur cœur, un joueur qui n’abandonne jamais. Merci d’avoir défendu notre maillot jusqu’au bout. »

C’est ensuite Ramos en personne qui est intervenu au pupitre merengue avec les larmes aux yeux. « J’aurais aimé dire au revoir à notre stade, au Santiago Bernabéu, et prendre ma retraite ici, mais ça n’a pas pu se faire. Le Real Madrid sera toujours dans mon cœur. Tôt ou tard, je reviendrai, a-t-il affirmé haut et fort. Je suis arrivé ici quand j’étais enfant, à 19 ans. Je remercie le club, le président, mes entraîneurs, tous mes coéquipiers, les supporters. Merci au Real Madrid qui sera toujours dans mon cœur. »

Sergio Ramos in tears during his Real Madrid farewell: “I’ll come back here one day, I’m sure. I want to say a huge thanks to Real Madrid, I will always carry you in my heart”. ⚪️🇪🇸 #Ramos #RealMadrid pic.twitter.com/ERWZnTmVa6