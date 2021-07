Real Madrid, PSG - Mercato : retournement de situation pour Varane ?

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

De retour au camp d’entrainement du Real Madrid ce vendredi, Raphaël Varane a pu retrouver son coach, Carlo Ancelotti. L’occasion pour l’ancien Lensois d’évoquer son avenir.

Selon les informations de AS, Raphael Varane voudrait rester à Madrid l’année prochaine. Alors que le club merengue n’a pas souhaité prolonger le contrat du défenseur central français et répondre aux émoluments du joueur, ce dernier aurait discuté avec Carlo Ancelotti pour qu'il convainque la direction merengue d’augmenter son salaire et ainsi de lui permettre de rester à Madrid.

Raphael Varane serait notamment embêté que les négociations n’aient pas été conclues avant son retour à Valdebebas. Manchester United aurait fait une offre de 40 millions d’euros mais le Real Madrid en espérerait 70 millions d'euros rappelle le média madrilène. Ça risque donc de batailler entre les 3 parties.

👀Varane pudo verse con Ancelotti en su vuelta al trabajo. Esperaba que pudiera persuadir al Madrid para que subiera su oferta de renovaciónhttps://t.co/gnh0z1hLAr — Diario AS (@diarioas) July 24, 2021