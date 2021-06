Real Madrid, PSG - Mercato : Sergio Ramos fera une grande annonce demain !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

La fin du feuilleton Sergio Ramos est programmée à demain ! Marca vient en effet d'annoncer que le défenseur central avait donné rendez-vous jeudi matin à la ciudad deportiva de Valdebebas, sans en préciser le motif. Mais il va sans dire que tout autre thème que celui de son avenir serait incompris par les médias comme par les supporters du Real Madrid.

Aux dernières nouvelles, l'Andalou, qui est encore sous contrat avec les Merengue pour deux semaines, s'était rapproché de Florentino Pérez pour prolonger. Il espérait de grosses offres qui ne sont pas venues et est de toute façon très attaché au Real, où il est arrivé en 2005 en provenance du FC Séville. Les négociations entre les deux parties butaient à la fois sur les émoluments (Ramos voulait 12 M€ annuels, Pérez lui demandait 10% de réduction) et sur la durée (le joueur voulait deux ans, le Real, un). Malgré ce rapprochement, Marca assure que Ramos annoncera qu'il s'en va. Mais au point où on en est, un rebondissement de dernière minute n'est pas impossible.

Sergio Ramos prepara un acto para mañana en Valdebebas https://t.co/37BOO5hQ3x Lo cuenta @jfelixdiaz — MARCA (@marca) June 16, 2021