Real Madrid, PSG – Mercato : Sergio Ramos lâche une drôle de réponse sur son avenir

Il y a plus d'un mois, la prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid était considérée comme acquise. Buyo, l'ancien gardien madrilène, avait certifié que tout était déjà réglé. Pourtant, l'avenir du capitaine du Real et de la Roja, un temps annoncé du côté du PSG, n'est toujours pas tranché. Il reste flou.

« On va voir. On va voir »

Et le joueur lui-même a entretenu ce flou à son retour de vacances. C'est ce que rapporte Deportes Cuatro, avec cette réponse du Sévillan, interrogé sur sa prolongation : « On va voir. On va voir. Tout est en ordre, comme toujours », a lâché Ramos. Plutôt énigmatique, donc.