Real Madrid, PSG - Mercato : un accord est tombé pour Alphonso Davies !

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid s'est lancé à l'assaut du latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, qu'il veut recruter en vue de la saison prochaine. Et plus les jours passent, plus le Canadien, annoncé également sur les tablettes du Paris Saint-Germain, se rapprocherait de la Casa Blanca.

Accord trouvé entre Davies et le Real Madrid !

Selon les informations de Sports Zone, Alphonso Davies et le Real Madrid seraient parvenus à un accord en vue d'une arrivée l'été prochain. Reste désormais au club merengue de s'entendre avec le club bavarois sur les bases d'un transfert. De son côté, le Bayern Munich saurait qu'il sera très difficile de garder son joueur, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2025, mais voudrait tout de même tenter de le prolonger.

