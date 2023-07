Real Madrid, PSG - Mercato : un cas Mbappé empoisonne aussi le vestiaire merengue !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Nombreux sont les joueurs qui ne confirment pas les attentes. De plus en plus de joueurs cherchent à montrer du caractère. L'un des gardiens du Real Madrid fait preuve de ces deux caractéristiques et les Merengues veulent s'en débarrasser, mais ils semblent être sans solution.

Andryi Lunin veut aller au bout de son contrat

À l'image de Kylian Mbappé au PSG, Andryi Lunin souhaite aller jusqu'au terme de son contrat avec le Real Madrid. Son contrat court jusqu'à l'été 2024. Avec quelques prêts décevant et seulement 17 matchs joués avec le Real Madrid au cours des trois dernières saisons, Lunin n'a pas confirmé les attentes placées en lui. Le club madrilène aimerait le vendre cet été, une idée que le gardien ukrainien réfute totalement, selon AS. Jusqu'à présent, Lunin a évolué en tant que doublure de Thibaut Courtois. Le Real Madrid aurait ciblé David Soria, gardien de Getafe, ainsi que Stole Dimitrievski, le portier du Rayo Vallecano, comme éventuels remplaçants. Cependant, leur venue est impossible puisque Lunin refuse de s'en aller. Le Real Madrid se retrouve donc dans une impasse...

Le Real Madrid a informé Andriy Lunin que la meilleure option était de quitter le club et de chercher du temps de jeu dans une autre équipe afin de reprendre confiance et retrouver son niveau.



Mais le gardien souhaite rester et honorer son contrat jusqu'en 2024. @diarioas pic.twitter.com/zTYbCluLa6 — Madrid France (@Madrid_FRA) July 25, 2023

