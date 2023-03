Real Madrid, PSG : un club a officiellement pris contact avec Zidane !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Prêt à reprendre du service après deux années d'inactivité, Zinédine Zidane ne manque pas de proposition. L'émir du Qatar rêve toujours de lui pour le PSG, le Real Madrid y songe dans le cas où Carlo Ancelotti s'en irait. Il y a également la Juventus Turin, qui pourrait se séparer de Massimiliano Allegri et partir sur un autre cycle. Et enfin, il y a Tottenham !

Les Spurs viennent de renvoyer Antonio Conte et, selon Ekrem Konur, ils ont contacté le champion du monde 98 mais également Julian Nagelsmann, Luis Enrique et Mauricio Pochettino. C'est l'Allemand, tout juste renvoyé du Bayern Munich, qui serait le favori, devant l'Argentin, qui connaît bien le club pour y avoir passé cinq ans (2014-19). Zidane n'aurait que peu d'intérêt à aller dans un championnat qu'il ne connaît pas du tout et un club en crise permanente, qui n'a plus rien gagné depuis quinze ans malgré des moyens colossaux...