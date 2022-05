Real Madrid, PSG - Mercato : un club se détache pour Tchouaméni

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Aurélien Tchouaméni a surpris son monde mercredi en conférence de presse, en expliquant qu'il pourrait se laisser tenter par une nouvelle saison à Monaco si son équipe parvenait à se qualifier pour la Champions League. Et histoire de joindre le geste à la parole, il a inscrit un doublé sur la pelouse de Lille (2-1) vendredi soir pour porter l'ASM à la 2e place grâce à une huitième victoire de rang. Mais d'après Julien Maynard, malgré ce que l'ancien Bordelais peut dire, son avenir se situe loin de Monaco.

On sait que trois clubs ont entamé des discussions pour le recruter : le Real Madrid, Liverpool et le PSG. D'après Maynard, c'est Liverpool qui serait aujourd'hui en pole position, quand bien même les Reds possèdent un milieu de terrain très fourni (Fabinho, Henderson, Thiago, Keita, Milner...). Tchouaméni n'aurait pas l'intention de rester en France s'il quittait l'ASM et le Real Madrid aurait d'autres priorités que d'investir plus de 70 M€ sur un milieu, aussi talentueux soit-il.

🚨 | L’avenir d’Aurélien Tchouaméni 🇫🇷 n’est pas encore décidé !



➡️Le #PSG espère encore pouvoir le recruter mais Liverpool a l'avantage pour le moment.



📲@JulienMaynard pic.twitter.com/JJyekFNCco — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 8, 2022

