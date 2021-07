Real Madrid, PSG - Mercato : un coup désespéré pour récupérer Mbappé à moindre frais

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Malgré l'arrivée à la dernière minute de Tottenham, Raphaël Varane devrait s'engager avec Manchester United. Le défenseur central, en fin de contrat dans un an avec le Real Madrid et qui a refusé une offre de prolongation, était en quête d'un nouveau challenge. Celui des Red Devils semble lui convenir. Il devrait être transféré pour un montant oscillant entre 50 M€ et 70 M€.

Le Times, qui fait un point sur l'avancée des négociations révèle que le Real Madrid avait une autre destination pour son joueur. En apprenant l'intérêt du PSG pour lui, les Merengue voulaient l'inclure dans un deal qui aurait permis d'amener Kylian Mbappé du côté du Bernabeu. Ce ne sont pas Leonardo et Nasser al-Khelaïfi qui ont refusé mais Raphaël Varane lui-même ! L'ancien Lensois n'avait aucune envie de retrouver la Ligue 1, il préférait rester dans un grand championnat. Au temps pour les partisans du Big 5 !

Real Madrid is set to lose another piece of their stellar defence. After Sergio Ramos moving to PSG, Manchester United is close to signing Raphael Varane. The Reds are offering a contract through the 2026 season and 12M euro per season to the French centre-back. pic.twitter.com/I4NwfqekFJ