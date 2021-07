Real Madrid, PSG - Mercato : un dernier obstacle entre Varane et MU

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

On est presque ! D'ici quelques heures voire quelques jours, la charnière centrale Varane-Ramos aura été fait ses bagages loin de Madrid. L'Andalou, en fin de contrat au 31 juin et qui n'a pas trouvé de terrain d'entente pour prolonger, s'est déjà engagé avec le PSG. Le Français, lui, viendrait de se mettre d'accord avec Manchester United, selon le journaliste de Téléfoot Julien Maynard.

Il ne reste qu'un dernier obstacle, mais il est de taille : que les Red Devils et le Real Madrid s'entendent sur une indemnité de transfert. Les Merengue ne sont pas contre un départ de l'ancien Lensois, en fin de contrat dans un an et qui a refusé de prolonger. Mais ils entendent bien récupérer entre 50 et 60 M€, et ils ne semblent pas enclins à négocier. Connu pour ses grosses dépenses, MU va à nouveau devoir sortir le carnet de chèques !

Accord de principe entre Raphaël Varane et Manchester United.

Reste désormais à trouver une entente entre le Real Madrid et MU, qui négocient actuellement.

Le défenseur français aimerait découvrir la Premier League mais n’ira pas au bras de fer pour partir. #Mercato https://t.co/LOSswO1KWv — Julien Maynard (@JulienMaynard) July 22, 2021