Real Madrid, PSG - Mercato : un dirigeant affiche son optimisme pour le transfert de Mbappé

Kylian Mbappé continue de faire la Une des quotidiens sportifs espagnols et de faire parler pendant les talk-shows. Il est vrai que sa situation est tout bonnement hallucinante avec cette présence dans le groupe des indésirables du PSG. L'Equipe du jour annonce que la direction parisienne envisage de plus en plus clairement de lui faire vivre une saison blanche s'il n'accepte pas de prolonger ou de partir cet été.

Les Merengue ne bougeront qu'à la fin du mercato

Un transfert au Real Madrid reste donc la meilleure option à ce jour, mais encore faudrait-il que la Maison Blanche fasse une offre. Bernabeu Digital a interrogé un dirigeant merengue qui lui a fait part de son optimisme concernant l'arrivée du natif de Bondy cet été mais qui a expliqué qu'il allait falloir s'armer de patience. Comme attendu, le Real Madrid ne s'activera que dans la dernière ligne droit, quand le PSG n'aura d'autre choix que d'accepter ses exigences. Le feuilleton va donc durer encore trois bonnes semaines...

