Real Madrid, PSG – Mercato : un duo Haaland – CR7, le plan fou de Manchester United

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Si le Real Madrid semble aujourd'hui avoir un temps d'avance pour Erling Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans), les Merengue ne pourront jamais réellement dormir sur leurs deux oreilles pour le buteur scandinave, courtisé par tous les plus grands clubs de la planète à commencer par le PSG, le FC Barcelone... Et Manchester United.

Sept joueurs sacrifiés pour Haaland... Et Pogba ?

Du côté des Red Devils, où on sort d'un Mercato « 4 étoiles » (Varane, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo), l'idée est de faire une vaste réorganisation d'effectif à l'horizon 2022. D'après The Sun, United aurait l'intention aurait l'intention de céder sept joueurs (Phil Jones, Lingard, Van de Beek, Anthony Martial, Alex Telles, Eric Bailly et Diogo Dalot) pour financer seulement deux ajustements.

En plus de payer le gros transfert d'Erling Haaland, lequel dispose d'une clause libératoire de 75 M€ active l'été prochain, le club d'Ole Gunnar Solksjaer envisage de prolonger Paul Pogba, libre à l'été 2022 et qui est l'autre dossier sensible des dirigeants britanniques. Il faut dire qu'un duo Haaland – CR7, alimenté par des Sancho, Bruno Fernandes ou Pogba, cela en ferait rêver plus d'un !