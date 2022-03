Real Madrid, PSG – Mercato : un nouveau prétendant fonce sur Robert Lewandowski !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Robert Lewandowski est en fin de contrat jusqu'en 2023 au Bayern Munich mais un départ cet été est de plus en plus évoqué depuis quelques jours. Le Polonais (33 ans) serait déçu de ne pas avoir eu de proposition pour prolonger, et il aurait peu apprécié les récentes annonces d'un intérêt du Bayerne pour Erling Haaland (Dortmund)

Arsenal entre dans la danse

Le PSG, en cas de départ de Kylian Mbappé, penserait à lui, tout comme le Real Madrid, si Mbappé ne venait pas en Espagne. Mais selon le Daily Star, Arsenal est très intéressé par l'ancien joueur de Dortmund. A la lutte pour la 4e place, synonyme de qualification en Ligue des champions, les Gunners veulent frapper un grand coup pour recomposer leur attaque, alors que Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint le Barça cet hiver et qu'Alexandre Lacazette arrive en fin de contrat. A suivre...