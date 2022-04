Real Madrid, PSG - Mercato : un premier transfert acté en attendant Mbappé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le mercato du Real Madrid va être très animé. Le club de la maison blanche veut recruter de nombreux joueurs pour étoffer son effectif et le rendre encore plus compétitif. Pour cela, le club doit vendre pour alléger sa masse salariale et enregistrer de nouvelles arrivées. En attendant la signature d’Mbappé, le Real Madrid va acter un autre transfert.

Selon Marca, Chelsea considère que son défenseur central allemand Antonio Rudiger a déjà signer en faveur du Real Madrid pour la saison prochaine. En fin de contrat, il a choisi de ne pas prolonger avec les Bleus pour signer avec le très probable futur champion d’Espagne.

BREAKING 🚨 @ToniRuediger has accepted Real Madrid's offer and will join Los Blancos from next season (via @FabrizioRomano) ✍️⚪️ pic.twitter.com/V4hupIj6Ah — 433 (@433) April 25, 2022

Pour résumer Le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé cet été. En attendant, les merengues ont presque acté une autre recrue. Le défenseur central allemand Antonio Rudiger a déjà signer son contrat avec le Real Madrid pour la saison prochaine.

Adam Duarte

Rédacteur