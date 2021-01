Real Madrid, PSG - Mercato : un proche d'al-Khelaïfi calme les Merengue pour Mbappé

A chaque jour une nouvelle information concernant Kylian Mbappé venue de l'autre côté des Pyrénées. Hier, AS expliquait que l'attaquant du PSG avait fait un nouveau pas en direction du Real Madrid. Que les Merengue, malgré la crise financière, seraient en mesure de lui verser le même salaire que proposé par le club des Qataris. Mais aujourd'hui, un coup de froid a calmé tout le monde sous la forme de propos tenus par Luis Fernandez à la Cadenar SER.

"Mbappé va rester au Paris-Saint-Germain. Je ne crois pas que Kylian va quitter le PSG cet été. Je ne sais pas s'il y a assez d'argent pour attirer Messi mais en plus de Neymar et Mbappé, il y a Di Maria, Icardi, Sarabia, Kean…"

Un point de vue forcément très peu objectif quand on sait à quel point Luis Fernandez est lié au PSG, lui qui en a été le joueur puis l'entraîneur. Et à quel point aussi il est lié aux Qataris puisqu'il est salarié de beIN Sports, chaîne sur laquelle il dispense une vision très partisane de l'actualité parisienne…

